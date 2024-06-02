ПВО за ночь сбила три дрона над Белгородской, Курской областями и Азовским морем
За ночь российские ПВО сбили три украинских дрона над Белгородской и Курской областями, а также над Азовским морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Также отмечается, что украинский БПЛА самолетного типа был ликвидирован над территорией Белгородской области утром 2 июня примерно 06:50 часов по московскому времени. Позже в ведомстве сообщили, что в регионе сбили украинскую противокорабельную ракету «Нептун».
При этом, по данным источника, вечером 1 июня над Курской областью ПВО уничтожили летательный аппарат самолетного типа. В свою очередь временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов рассказал, что вчера регион не раз подвергался атакам ВСУ.
Ранее «Известия» сообщили, что в одном из поселков Белгородской области после атаки дрона ВСУ загорелась кровля магазина.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Стамбуле из-под завалов обрушившегося дома спасли двух человек
- ПВО за ночь сбила три дрона над Белгородской, Курской областями и Азовским морем
- В Белгородской области при взрыве погиб замглавы администрации Корочанского района
- Премьер Италии: Зеленский примет участие в саммите G7
- СМИ: Охрану Набиуллиной усилили после повышения ключевой ставки до 20%
- МО КНР: Желающие отделить Тайвань от Китая роют себе могилу
- Пентагон закупит книги о российской военной стратегии
- МО КНР: Китай никогда не поставлял оружие сторонам конфликта на Украине
- На Украине сообщили о гибели более 40 уклонистов при попытке покинуть страну
- Бивол защитил титул чемпиона мира по версии WBA
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru