ПВО за ночь сбила три дрона над Белгородской, Курской областями и Азовским морем

За ночь российские ПВО сбили три украинских дрона над Белгородской и Курской областями, а также над Азовским морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Также отмечается, что украинский БПЛА самолетного типа был ликвидирован над территорией Белгородской области утром 2 июня примерно 06:50 часов по московскому времени. Позже в ведомстве сообщили, что в регионе сбили украинскую противокорабельную ракету «Нептун».

Средства ПВО сбили две «Точки-У» и три дрона над Белгородской областью

При этом, по данным источника, вечером 1 июня над Курской областью ПВО уничтожили летательный аппарат самолетного типа. В свою очередь временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов рассказал, что вчера регион не раз подвергался атакам ВСУ.

Ранее «Известия» сообщили, что в одном из поселков Белгородской области после атаки дрона ВСУ загорелась кровля магазина.

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ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
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