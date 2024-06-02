ПВО за ночь сбила три дрона над Белгородской, Курской областями и Азовским морем

За ночь российские ПВО сбили три украинских дрона над Белгородской и Курской областями, а также над Азовским морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Также отмечается, что украинский БПЛА самолетного типа был ликвидирован над территорией Белгородской области утром 2 июня примерно 06:50 часов по московскому времени. Позже в ведомстве сообщили, что в регионе сбили украинскую противокорабельную ракету «Нептун».