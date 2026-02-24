Армия России освободила Риздвянку в Запорожской области
24 февраля 202612:35
Вооруженные силы России освободили село Риздвянка в Запорожской области. Об этом говорится в сообщении Минобороны.
Территорию взяла под контроль группировка войск «Восток», пишет RT.
«Подразделения... в результате наступательных действий освободили населенный пункт Риздвянка», - подчеркнуло Минобороны.
Ранее армия России установила контроль над Карповкой в Донецкой Народной Республике.
