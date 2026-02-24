Армия России освободила Риздвянку в Запорожской области

В Кремле назвали «вопиющим нарушением международного права» планы Парижа и Лондона передать Киеву ядерную бомбу Страховщики ОСАГО хотят добиться осмотра авто виновника после сомнительных ДТП Дворника в Петербурге, поймавшего выпавшего ребенка, премируют ФИФА может перенести из Мексики стыковые матчи из-за беспорядков «Лунную ночь в Крыму» Айвазовского выставят на торги за 60 млн рублей