Армия России освободила Риздвянку в Запорожской области

Вооруженные силы России освободили село Риздвянка в Запорожской области. Об этом говорится в сообщении Минобороны.

Территорию взяла под контроль группировка войск «Восток», пишет RT.

«Подразделения... в результате наступательных действий освободили населенный пункт Риздвянка», - подчеркнуло Минобороны.

Ранее армия России установила контроль над Карповкой в Донецкой Народной Республике.

ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
