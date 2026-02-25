Армия России взяла под контроль Графское в Харьковской области
25 февраля 202612:36
Вооруженные силы России взяли под контроль село Графское в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны.
Село освободила группировка войск «Север» в результате активных и решительных действий, пишет RT.
«Подразделения... установили контроль над населенным пунктом Графское», - подчеркнули в оборонном ведомстве.
Ранее армия России освободила село Риздвянка в Запорожской области.
