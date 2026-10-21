В Донецке при атаке БПЛА пострадали три человека

Три человека пострадали в результате ночной атаки БПЛА в Донецке. Об этом сообщил глава города Алексей Кулемзин на платформе «Макс».

В Туапсинском округе из-за БПЛА повреждено остекление трех зданий

По его словам, в Пролетарском районе после атаки были ранены женщины 1954 и 1944 годов рождения. Кроме того, пострадал подросток 2013 г.р., пишет RT. Медики оказали помощь раненым.

«Повреждено остекление многоквартирных домов и административного здания», - добавил Кулемзин.

Ранее в Октябрьском районе Курской области БПЛА атаковал объект энергетики, пострадали трое мужчин.

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
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