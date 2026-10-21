В Донецке при атаке БПЛА пострадали три человека
21 октября 202610:40
Юлия Савченко
Три человека пострадали в результате ночной атаки БПЛА в Донецке. Об этом сообщил глава города Алексей Кулемзин на платформе «Макс».
По его словам, в Пролетарском районе после атаки были ранены женщины 1954 и 1944 годов рождения. Кроме того, пострадал подросток 2013 г.р., пишет RT. Медики оказали помощь раненым.
«Повреждено остекление многоквартирных домов и административного здания», - добавил Кулемзин.
Ранее в Октябрьском районе Курской области БПЛА атаковал объект энергетики, пострадали трое мужчин.
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