Российские войска освободили Кураховку в ДНР и Першотравневое в Харьковской области
Российские силы взяли под контроль населенный пункт Кураховка в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. Также освобождено Першотравневое в Харьковской области.
По данным военного ведомства, ВСУ потеряли до 800 военнослужащих в зоне ответственности Южной группировки.
Ранее Вооруженные силы России освободили поселок Ясная Поляна в Донецкой Народной Республике. Как отметили в ведомстве, населенный пункт был взят под контроль в результате действий группировки войск «Восток».
До этого подразделения ВС РФ освободили еще четыре населенных пункта в ДНР: Горняк, Доброволье, Катериновка, Селидово. Кроме того, армия России взяла под свой контроль Кругляковку в Харьковской области, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru