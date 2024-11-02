Ранее Вооруженные силы России освободили поселок Ясная Поляна в Донецкой Народной Республике. Как отметили в ведомстве, населенный пункт был взят под контроль в результате действий группировки войск «Восток».

До этого подразделения ВС РФ освободили еще четыре населенных пункта в ДНР: Горняк, Доброволье, Катериновка, Селидово. Кроме того, армия России взяла под свой контроль Кругляковку в Харьковской области, передает «Радиоточка НСН».

