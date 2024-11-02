Российские войска освободили Кураховку в ДНР и Першотравневое в Харьковской области

Российские силы взяли под контроль населенный пункт Кураховка в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. Также освобождено Першотравневое в Харьковской области.

По данным военного ведомства, ВСУ потеряли до 800 военнослужащих в зоне ответственности Южной группировки.

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Ранее Вооруженные силы России освободили поселок Ясная Поляна в Донецкой Народной Республике. Как отметили в ведомстве, населенный пункт был взят под контроль в результате действий группировки войск «Восток».

До этого подразделения ВС РФ освободили еще четыре населенных пункта в ДНР: Горняк, Доброволье, Катериновка, Селидово. Кроме того, армия России взяла под свой контроль Кругляковку в Харьковской области, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Александр Река / ТАСС
ТЕГИ:ВСУУкраинаСпецоперация

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