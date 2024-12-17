ВС России освободили Анновку в ДНР
17 декабря 202412:46
Российские войска освободили село Анновка в Донецкой Народной Республике, передает Минобороны.
Как уточнили в ведомстве, село взяла под контроль «Южная» группировка войск.
«В результате решительных действий... освобожден населенный пункт Анновка», — отмечается в сообщении.
Ранее армия России взяла под контроль село Елизаветовка в ДНР.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru