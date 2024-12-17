ВС России освободили Анновку в ДНР

Российские войска освободили село Анновка в Донецкой Народной Республике, передает Минобороны.

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Как уточнили в ведомстве, село взяла под контроль «Южная» группировка войск.

«В результате решительных действий... освобожден населенный пункт Анновка», — отмечается в сообщении.

Ранее армия России взяла под контроль село Елизаветовка в ДНР.

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ФОТО: ТАСС / Дмитрий Ягодкин
ТЕГИ:СпецоперацияДНРМинобороныВооруженные Силы РФ

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