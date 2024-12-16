Вооруженные силы Украины (ВСУ) контролируют менее 1% территории ЛНР и 25-30% территории Донецкой народной республики, Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов на коллегии Минобороны.

По его словам, российские войска в этом году освободили почти 4,5 тысячи квадратных километров территорий, занятых украинской армией. Белоусов отметил, что скорость продвижения Вооруженных сил РФ сейчас составляет в среднем порядка 30 квадратных километров за сутки.

По словам Белоусова, ВСУ были вынуждены перейти к обороне и задействовать резервы, укомплектованность их подразделений на переднем крае не превышает 45-50%.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины за сутки потеряли на курском направлении до 540 военнослужащих. Всего за время боевых действий в Курской области армия Украины потеряла более 40 060 военнослужащих, передает «Радиоточка НСН».

