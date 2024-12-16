Армия России освободила Елизаветовку в ДНР

Российские военные взяли под контроль село Елизаветовка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило Минобороны.

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«Освобожден населенный пункт Елизаветовка», — указали в ведомстве.

Село было взято под контроль российских сил благодаря решительным действиям подразделений Южной группировки войск.

Ранее армия России освободила населенные пункты Пушкино и Веселый Гай в ДНР, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
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