ВС РФ ведут бои за освобождение пяти населенных пунктов под Харьковом
Вооруженные силы России ведут бои за освобождение пяти населенных пунктов в Харьковской области. Об этом сообщило Минобороны.
«Подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля», - указали в ведомстве.
Силы РФ в кольце окружения ведут бои за Николаевку, Варваровку, Резниково, Нефедовку и Лобановку, пишет RT.
В то же время российская армия нанесла поражение формированиям ВСУ в районах Купина и Черного.
Ранее ВС России взяли под свой контроль населенный пункт Новая Казачья в Харьковской области.
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