ВС РФ ведут бои за освобождение пяти населенных пунктов под Харьковом

«Подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля», - указали в ведомстве.

Силы РФ в кольце окружения ведут бои за Николаевку, Варваровку, Резниково, Нефедовку и Лобановку, пишет RT.

В то же время российская армия нанесла поражение формированиям ВСУ в районах Купина и Черного.

Ранее ВС России взяли под свой контроль населенный пункт Новая Казачья в Харьковской области.

