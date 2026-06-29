X5 остановила закупки продукции брендов Ferrero Rocher, Rafaello и Kinder
Управляющая сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик» компания Х5 остановила поставки продукции «Ферреро Руссия» в связи с неоправданным завышением отпускных цен. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации.
Речь идет о товарах под брендами Ferrero Rocher, Bueno, Rafaello, Kinder.
«Предлагаемые коммерческие условия не позволяют обеспечить доступную цену на товары производителя», - отметили в Х5.
Сейчас запасов продукции «Ферреро Руссия» хватит чуть более чем на месяц.
Ранее сети «Пятерочка» и «Перекресток» приостанавливали закупки шоколадных батончиков и жевательной резинки производства компании Mars из-за закупочных цен, «не соответствующих принципам справедливого ценообразования».
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