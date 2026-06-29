В Ярославле пресекли поджог синагоги

ФСБ предотвратила поджог синагоги в Ярославле, планировавшийся сторонником запрещенной в России международной террористической организации. Об этом сообщает Центр общественных связей ведомства.

По данным спецслужбы, злоумышленник установил контакт с находящимся в Сирии представителем формирования. По указанию и при координации куратора он приобрел компоненты и вещества для изготовления бутылок с зажигательной смесью, пишет RT.

«В дальнейшем он планировал осуществить нападение на расположенное в Ярославле культовое еврейское учреждение с использованием самодельного зажигательного устройства», - подчеркнули в ФСБ.

Злоумышленника задержали.

Ранее ФСБ предотвратила теракт в здании суда в Мариуполе.

