Генерал Липовой заявил о шансах Харькова и Сум войти в состав России

По словам генерал-майора, следующими «на очереди» будут, в том числе, Харьковская и Сумская области, так как оттуда также исходит угроза России.

Он отметил, что «никто не отменял буферную зону», а российская армия продолжает её расширять - из-за увеличивающейся дальнобойности украинских дронов и ракет.

«Следовательно, и буферная зона будет расширяться вплоть до вхождения и административных центров — Харькова, непосредственно Сум и других... У них тоже есть все шансы войти в состав РФ», — заключил Липовой.

Ранее полковник в отставке Виктор Баранец заявил, что российским военным в ходе освобождения Харькова могут помочь местные жители, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

