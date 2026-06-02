Генерал Липовой заявил о шансах Харькова и Сум войти в состав России
Донбасс в настоящее время на законных основаниях входит в состав России, однако останавливаться на достигнутом «ни в коем случае нельзя». Об этом «Газете.Ru» заявил председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России Сергей Липовой.
По словам генерал-майора, следующими «на очереди» будут, в том числе, Харьковская и Сумская области, так как оттуда также исходит угроза России.
Он отметил, что «никто не отменял буферную зону», а российская армия продолжает её расширять - из-за увеличивающейся дальнобойности украинских дронов и ракет.
«Следовательно, и буферная зона будет расширяться вплоть до вхождения и административных центров — Харькова, непосредственно Сум и других... У них тоже есть все шансы войти в состав РФ», — заключил Липовой.
Ранее полковник в отставке Виктор Баранец заявил, что российским военным в ходе освобождения Харькова могут помочь местные жители, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
