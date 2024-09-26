ВС РФ уничтожили украинский катер «Ярославец» боеприпасом «Ланцет» в Николаевской области

Российские военные уничтожили катер ВСУ «Ярославец» барражирующим боеприпасом «Ланцет» в Очакове Николаевской области. Кадры нанесения удара публикует пресс-служба Минобороны России.

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В российском оборонном ведомстве уточнили, что «Ярославца» обнаружил расчет разведывательного беспилотника.

Ранее российские авиация, ракетные войска и артиллерия ударили по объектам энергетики, которые обеспечивали работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
ТЕГИ:УкраинаВСУСпецоперацияМинобороны РФ

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