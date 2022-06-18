ВС РФ уничтожили Су-25 в районе Камышевахи и вертолет Ми-24 в ДНР и беспилотник «Байрактар-ТБ2» под Херсоном

Российские Вооруженные силы средствами ПВО сбили украинский самолет Су-25 в районе Камышевахи и вертолет Ми-24 в ДНР. Также уничтожен ударный беспилотник «Байрактар-ТБ2» под Херсоном - всего за сутки сбито восемь украинских беспилотников, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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Также с помощью средств ПВО РФ перехвачены четыре украинские ракеты «Точка-У» в ДНР, а также 24 ракеты РСЗО «Ураган» в ЛНР, ДНР и Харьковской области.

Технологические мощности по переработке нефти и хранилища топлива в районе Кременчуга и Лисичанска, а также четыре взвода РСЗО «Град» и четыре взвода гаубиц M777, более 310 националистов, 10 танков, три боевые машины РСЗО «Град» уничтожили ВКС РФ высокоточными ракетами.

Авиация РФ за сутки нанесла удары по 62 районам сосредоточения сил ВСУ, уничтожила три склада боеприпасов, отметили в Минобороны РФ.

Ранее в ведомстве заявили, что началось восстановление электрических сетей в жилом секторе Мелитополя.

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ФОТО: Минобороны РФ
ТЕГИ:УкраинаВоенная ОперацияМинобороныМинобороны РФИгорь Конашенков
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