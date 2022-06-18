На Украине заявили о потере половины тяжелых вооружений
Вооруженные силы Украины потеряли около 50% тяжелых вооружений в ходе специальной военной операции России. Об этом заявил командующий логистикой украинских сухопутных войск генерал Владимир Карпенко.
«Я говорю только о тяжелых вооружениях. Потеряны приблизительно 1300 боевых машин пехоты, 400 танков и 700 артиллерийских систем», — рассказал военный в беседе с журналом National Defense.
По данным Минобороны РФ, с начала спецоперации на Украине российская армия уничтожила 205 самолетов, 131 вертолет, 1233 беспилотников, 3587 танков и других боевых бронированных машин, 539 боевых машин реактивной системы залпового огня противника. Кроме того, ВС РФ лишили ВСУ 3658 единиц специальной автомобильной техники.
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