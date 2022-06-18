В Минобороны сообщили о начале восстановления электросетей в Мелитополе

Сотрудники коммунальных предприятий города приступили к профилактике и восстановлению электросетей в жилом секторе в рамках подготовки к зимнему периоду.

«В каждом доме города составлен график проведения профилактических осмотров всех распределительных щитов. Эту работу сотрудники коммунальных служб будут выполнять до сентября текущего года», — приводит сообщение ТАСС.

По словам главы городского коммунального предприятия «Жилмассив» Андрея Хруща, на фоне боевых действий в феврале была обесточена котельная в Авиагородке, и вся нагрузка по отоплению легла на электрические сети.

«Компания "Жилмассив" берет на себя обязательство, чтобы жители городка без препятствий и аварий смогли войти в отопительный сезон 2022-2023 годов», — подчеркнул Хрущ.

