Минобрнауки РФ предлагает зачислять без экзаменов только победителей олимпиад
Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков предложил предоставлять право поступления в вузы без вступительных испытаний только победителям олимпиад, а не призерам. Об этом рассказывает ТАСС.
По словам главы Минобрнауки РФ, вопрос вынесут на общественные слушания. Федеральное ведомство предлагает учитывать только победителей. За ними хотят сохранить право на зачисления без экзаменов.
У призеров, в случае принятия изменений, такой возможности не будет.
Ранее депутат Олег Смолин поддержал новшества для поступления в вузы.
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