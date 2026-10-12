Минобрнауки РФ предлагает зачислять без экзаменов только победителей олимпиад

По словам главы Минобрнауки РФ, вопрос вынесут на общественные слушания. Федеральное ведомство предлагает учитывать только победителей. За ними хотят сохранить право на зачисления без экзаменов.



У призеров, в случае принятия изменений, такой возможности не будет.



Ранее депутат Олег Смолин поддержал новшества для поступления в вузы.

