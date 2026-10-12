Минобрнауки РФ предлагает зачислять без экзаменов только победителей олимпиад

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков предложил предоставлять право поступления в вузы без вступительных испытаний только победителям олимпиад, а не призерам. Об этом рассказывает ТАСС.

Математики – не гуманитарии: В Госдуме нашли плюсы в бонусах к ЕГЭ за «лишние» экзамены

По словам главы Минобрнауки РФ, вопрос вынесут на общественные слушания. Федеральное ведомство предлагает учитывать только победителей. За ними хотят сохранить право на зачисления без экзаменов.

У призеров, в случае принятия изменений, такой возможности не будет.

Ранее депутат Олег Смолин поддержал новшества для поступления в вузы.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости//Екатерина Штукина
ТЕГИ:Высшее ОбразованиеОбразованиеМинобрнаукивузы

Горячие новости

Все новости

партнеры