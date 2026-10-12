СМИ: В МВД предложили освободить часть иностранцев от экзамена по русскому
МВД РФ предложило освободить иностранцев, которые получили разрешение на работу и трудоустроились к резидентам Дальнего Востока и Арктики, от экзамена по русскому языку. Об этом пишет РИА Новости.
В пояснительной записке это объясняется необходимостью сформировать благоприятные условия для привлечения инвестиций и ускоренного социально-экономического развития.
От подтверждения знания русского языка, истории и законов страны уже освободили иностранных журналистов и мигрантов, которые получили разрешение на работу по квотам.
Ранее писали, что экзамен для выходцев из-за рубежа не станет лазейкой для нелегалов.
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