СМИ: В МВД предложили освободить часть иностранцев от экзамена по русскому

МВД РФ предложило освободить иностранцев, которые получили разрешение на работу и трудоустроились к резидентам Дальнего Востока и Арктики, от экзамена по русскому языку. Об этом пишет РИА Новости.

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В пояснительной записке это объясняется необходимостью сформировать благоприятные условия для привлечения инвестиций и ускоренного социально-экономического развития.

От подтверждения знания русского языка, истории и законов страны уже освободили иностранных журналистов и мигрантов, которые получили разрешение на работу по квотам.

Ранее писали, что экзамен для выходцев из-за рубежа не станет лазейкой для нелегалов.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Епанчинцев
ТЕГИ:МигрантыИностранцыРусский Язык

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