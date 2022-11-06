ВС РФ уничтожили наемников из США, Британии и Польши у Красного Лимана
До 100 боевиков «националистических формирований» и иностранных наемников уничтожены в районе населенного пункта Красный Лиман. Об этом заявили в Минобороны России.
Речь идет об иностранных наемниках из США, Великобритании и Польши. Отмечается, что их было 40 человек. Также десять бронемашин ВСУ уничтожены ударами ВКС.
«На Красно-Лиманском направлении противник безуспешно атаковал двумя батальонными тактическими группами в направлении населенных пунктов Площанка, Артемовка, Стельмаховка Луганской народной республики и Ямполовка Донецкой народной республики», — пояснили в ведомстве.
В результате ударов российских ВС уничтожены два танка ВСУ, реактивная система залпового огня «Град», самоходная артиллерийская установка, 12 автомобилей и четыре боевые бронированные машины, до 250 украинских военнослужащих Украины, рассказали в Минобороны РФ.
Ранее замгубернатора региона Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) на херсонском направлении стягивают большое число бронетехники.
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