Минобороны: ВС России выявили и уничтожили группу иностранных наемников

На видео, опубликованном военным ведомством, зафиксирован ход разведывательной операции с коптеров и обнаружение противников. Отмечается, что координаты были отправлены расчетам противотанковых ракетных комплексов и автоматических гранатометов.

«После предварительной разведки местности с воздуха с использованием беспилотного летательного аппарата разведчики разделились для нанесения ударов по группам противника и наемников», — отмечает Минобороны РФ.

По данным российского военного ведомства, удар нанесли по позиции наемников в лесополосе, пишет Газета.ru.

С помощью противотанкового ракетного комплекса «Фагонт» ВС РФ нанесли удар по бронированной машине противника.

В пятницу, 4 ноября, пять пунктов управления Вооруженных сил Украины за минувшие сутки поразили оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РФ. Об этом сообщает Минобороны РФ.

