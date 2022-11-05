Минобороны: ВС России выявили и уничтожили группу иностранных наемников
Российские военные обнаружили и ликвидировали группу иностранных наемников, сообщается в Telegram-канале российского Министерства обороны.
На видео, опубликованном военным ведомством, зафиксирован ход разведывательной операции с коптеров и обнаружение противников. Отмечается, что координаты были отправлены расчетам противотанковых ракетных комплексов и автоматических гранатометов.
«После предварительной разведки местности с воздуха с использованием беспилотного летательного аппарата разведчики разделились для нанесения ударов по группам противника и наемников», — отмечает Минобороны РФ.
По данным российского военного ведомства, удар нанесли по позиции наемников в лесополосе, пишет Газета.ru.
С помощью противотанкового ракетного комплекса «Фагонт» ВС РФ нанесли удар по бронированной машине противника.
В пятницу, 4 ноября, пять пунктов управления Вооруженных сил Украины за минувшие сутки поразили оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РФ. Об этом сообщает Минобороны РФ.
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