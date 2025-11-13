В районе Туапсе отразили атаку безэкипажных катеров

Атака безэкипажных катеров отражена в Черном море в Туапсинском муниципальном округе. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

Как отметили в ведомстве, при уничтожении одного из надводных беспилотников произошел взрыв.

«В результате... в с. Вольное повреждено остекление 5 домовладений. Погибших и пострадавших нет», - говорится в заявлении оперштаба.

Муниципальные комиссии оценят ущерб для оказания помощи жителям.

Ранее Минобороны сообщило, что ночью 13 ноября над акваторией Черного моря уничтожили 17 беспилотников ВСУ, напоминает 360.ru.

ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:Краснодарский КрайЧерное Море

