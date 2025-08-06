Черноморский флот уничтожил два безэкипажных катера ВСУ

Российские военные ликвидировали два украинских безэкипажных катера в Черном море. Об этом сообщает Минобороны.

СМИ: Черноморский флот ликвидировал системы наведения дронов ВСУ

«В юго-западной части Черного моря уничтожены два безэкипажных катера противника», - указали в ведомстве.

Уточняется, что морские беспилотники ликвидированы силами Черноморского флота РФ.

Ранее Минобороны отчиталось об уничтожении 51 дрона ВСУ самолетного типа, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:БеспилотникиЧерноморский Флот РФМинобороны

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