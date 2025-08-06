Черноморский флот уничтожил два безэкипажных катера ВСУ
6 августа 202513:02
Российские военные ликвидировали два украинских безэкипажных катера в Черном море. Об этом сообщает Минобороны.
«В юго-западной части Черного моря уничтожены два безэкипажных катера противника», - указали в ведомстве.
Уточняется, что морские беспилотники ликвидированы силами Черноморского флота РФ.
Ранее Минобороны отчиталось об уничтожении 51 дрона ВСУ самолетного типа, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru