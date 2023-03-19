ВС РФ пресекли попытку перебросить резервы ВСУ на купянском направлении

«В течение дня на купянском направлении группировка войск «Запад» сорвала две попытки противника проведения разведки боем в районе населенного пункта Гряниковка, а также переброску резервов и ротацию подразделений Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Першотравневое», — уточнил он.

По словам Зыбинского, три диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) украинских сил были уничтожены в районе населенных пунктов Гряниковка, Орлянское и Артемовка. Российские военные осуществили операцию при полной поддержке самоходных артиллерийских установок (САУ) «Мста-С» и орудий «Гиацинт».

Также ликвидирован минометный расчет ВСУ в районе населенного пункта Двуречное, Огневую точку противника российские силы подавили в ходе контрбатарейной борьбы.

Ранее российские силы сорвали две ротации подразделений ВСУ и переброску резервов противника на купянском направлении. Об этом рассказал офицер пресс-центра группировки «Запад» Евгений Половодов.











