ВС РФ пресекли попытку перебросить резервы ВСУ на купянском направлении
Российские военные сорвали переброску резервов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский 19 марта, в воскресенье.
«В течение дня на купянском направлении группировка войск «Запад» сорвала две попытки противника проведения разведки боем в районе населенного пункта Гряниковка, а также переброску резервов и ротацию подразделений Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Першотравневое», — уточнил он.
По словам Зыбинского, три диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) украинских сил были уничтожены в районе населенных пунктов Гряниковка, Орлянское и Артемовка. Российские военные осуществили операцию при полной поддержке самоходных артиллерийских установок (САУ) «Мста-С» и орудий «Гиацинт».
Также ликвидирован минометный расчет ВСУ в районе населенного пункта Двуречное, Огневую точку противника российские силы подавили в ходе контрбатарейной борьбы.
Ранее российские силы сорвали две ротации подразделений ВСУ и переброску резервов противника на купянском направлении. Об этом рассказал офицер пресс-центра группировки «Запад» Евгений Половодов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,5 млн+12 333 / сут.
Умерли
400 тыс.+3 033 / сут.
Выздоровели
21,9 млн+9 815 / сут.
- В России госпитализировали 785 человек с коронавирусом за сутки
- ВС РФ пресекли попытку перебросить резервы ВСУ на купянском направлении
- В аэропорту Сочи застряли пассажиры почти 40 рейсов из-за тумана
- Российские силы ведут «бешеный» штурм Артемовска
- Глава Минюста ФРГ Бушман пригрозил арестовать Путина в случае его визита в страну
- Хуснуллин: Жители активно возвращаются в Мариуполь
- Путин посетил Мариуполь
- Северная Корея запустила ракету в сторону Японского моря
- Началась разработка российского Android
- Трамп: Сорос финансирует окружную прокуратуру
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru