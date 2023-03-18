Российские войска сорвали ротации ВСУ на купянском направлении

Как отметил офицер в беседе с РИА Новости, российские военные также уничтожили огнем из танка две боевые машины пехоты ВСУ на востоке Стельмаховки.

Кроме того, Половодов сообщил, что в районе Розовки и Новоселовского артиллеристы РФ уничтожили две украинские диверсионно-разведывательные группы. ДРГ относились к 103-й отдельной бригаде теробороны и 92-й отдельной механизированной бригаде.

