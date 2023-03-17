Марочко: ВСУ чаще используют западное оружие на Купянском направлении

Украинские военные активизировали применение западных боевых систем западного производства на Купянском направлении. Об этом рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

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В частности, группы ВСУ стали активнее вести огонь с бесшумных минометов, пишет RT.

«Они опасны тем, что выпущенная мина летит, не издавая шума, и это не оставляет времени среагировать на выстрел», — цитирует Марочко РИА Новости.

Эксперт указал, что такое оружие применяют маневренные группы до 30 человек. Предположительно, ВСУ используют польский миномет LMP-2017, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: Телеграм-канал Зеленского
ТЕГИ:ЛНРСпецоперацияВСУ

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