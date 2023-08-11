ВС РФ поразили пункт дислокации иностранных наемников в районе Запорожья

Подразделения российской армии в районе города Запорожье поразили пункт временной дислокации иностранных наёмников, сообщает пресс-службы Минобороны РФ.

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Также в сообщении говорится, что в районах населённых пунктов Торецк ДНР, Чернещина, Липцы Харьковской области и Гуляйполе Запорожской области российскими силами были уничтожены четыре украинских склада боеприпасов.

«Уничтожены четыре склада боеприпасов 24-й, 43-й, 60-й механизированных бригад ВСУ, а также 108-й бригады территориальной обороны», - уточнили в оборонном ведомстве.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские военные отразили атаку ВСУ в районе Успеновки на запорожском направлении, на этом участке противник потерял до 125 солдат, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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