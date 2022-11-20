ВС РФ поразили обстреливающий Белгородскую область дивизион ВСУ
Вооруженные силы России поразили позиции дивизион 40-й артбригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), расположенный в Харьковской области и наносящий оттуда ракетные удары по Белгородской области. Об этом сообщает Министерство обороны России.
В результате контрбатарейной борьбы Российская армия уничтожила четыре артиллерийских системы М777 производства США.
«Нанесено поражение артиллерийскому дивизиону 40-й артиллерийской бригады ВСУ в районах населённых пунктов Волчанск и Гатище Харьковской области, который вёл обстрелы жилых районов на территории Белгородской области», — говорится в сообщении российского военного ведомства.
Также сообщается о более десяти украинских военнослужащих.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что два человека пострадали после обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) села Нижний Ольшанец, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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