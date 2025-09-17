ВС РФ поразили на Украине объекты железнодорожной инфраструктуры

Российские войска поразили объекты железнодорожной инфраструктуры, которые были задействованы в интересах Вооружённых Сил Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Армия России поразила энергообъект, обеспечивавший работу ВПК Украины

Уточняется, что для нанесения удара использовались оперативно-тактическая авиация и ударные беспилотники, также были задействованы ракетные войска и артиллерия.

Кроме того, ВС РФ были поражены места хранения и запуска дальнобойных дронов, пункты временной дислокации подразделений украинской армии и и иностранных наемников в 149 районах, пишет RT.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российская армия нанесла удар по заводу, снабжающему ВСУ горючим, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
ТЕГИ:СпецоперацияВСУАвиаударМинобороны РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры