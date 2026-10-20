РФ призвала генсека ООН обновить механизм расследования по химическому оружию
Россия с еще 17 странами выступила с совместным заявлением о необходимости укрепить механизм Генсекретаря ООН по расследованию случаев возможного применения химического и биологического оружия. Об этом сообщили в МИД РФ.
Под заявлением подписались Алжир, Венесуэла, Буркина-Фасо, Эритрея, Иран, Кыргызстан, Китай, Боливия, Беларусь, Бурунди, Казахстан, Мали, Нигер, Никарагуа, Таджикистан, Экваториальная Гвинея, Россия и ЦАР.
Они подтвердили решимость оградить человечество от химической и биологической войн и призвали привлечь к ответственности виновных в любом применении токсичных химикатов, биоагентов или токсинов в качестве оружия.
Страны подчеркнули важность профильных конвенций и Женевского протокола для международного мира и безопасности. В МИД добавили, что основные принципы и процедуры механизма, за исключением технических приложений, не обновлялись с декабря 1990-го.
Авторы заявления указали на появление научно-технических достижений и изменения в режимах конвенций. Они призвали генсека ООН организовать обзор действующих правил и принципов механизма с учетом нынешних условий.
Недавно сенатор Волошин предупредил о планах ВСУ применить химоружие в Донбассе.
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