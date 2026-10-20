РФ призвала генсека ООН обновить механизм расследования по химическому оружию

Под заявлением подписались Алжир, Венесуэла, Буркина-Фасо, Эритрея, Иран, Кыргызстан, Китай, Боливия, Беларусь, Бурунди, Казахстан, Мали, Нигер, Никарагуа, Таджикистан, Экваториальная Гвинея, Россия и ЦАР.



Они подтвердили решимость оградить человечество от химической и биологической войн и призвали привлечь к ответственности виновных в любом применении токсичных химикатов, биоагентов или токсинов в качестве оружия.



Страны подчеркнули важность профильных конвенций и Женевского протокола для международного мира и безопасности. В МИД добавили, что основные принципы и процедуры механизма, за исключением технических приложений, не обновлялись с декабря 1990-го.



Авторы заявления указали на появление научно-технических достижений и изменения в режимах конвенций. Они призвали генсека ООН организовать обзор действующих правил и принципов механизма с учетом нынешних условий.



Недавно сенатор Волошин предупредил о планах ВСУ применить химоружие в Донбассе.

