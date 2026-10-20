СМИ: Венгрия заблокировала следующий этап вступления Украины и Молдавии в ЕС

20 октября представители 27 стран-членов Евросоюза собрались, чтобы согласовать процедурный шаг для открытия последних двух переговорных кластеров, касающихся сельского хозяйства, охраны окружающей среды и транспорта. Однако Будапешт заблокировал решение.



По словам одного из дипломатов, коллеги просили венгерскую сторону разъяснить позицию, но ответа не получили.



Ранее премьер-министр республики Петер Мадьяр говорил, что Киев не готов к вступлению в Европейский союз.

