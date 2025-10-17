ВС РФ освободили три населенных пункта в Харьковской и Днепропетровской областях

Армия России в ходе специальной военной операции установила контроль над тремя населенными пунктами. Об этом рассказали в Минобороны.

«Российские войска освободили...Песчаное и Тихое в Харьковской области», - указали в ведомстве.

Кроме того, силы РФ взяли под свой контроль Приволье в Днепропетровской области.

Ранее российские военные освободили Новопавловку в Донецкой Народной Республике и Алексеевку Днепропетровской области.

ФОТО: РИА Новости
