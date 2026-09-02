ВС РФ освободили Святогорск в ДНР и харьковскую Казачью Лопань

Российские войска нанесли удар по логистическому центру в Киевской области

Минтранс: Россия своевременно реагирует на угрозы гражданской авиации

В администрации президента опровергли слухи о том, что Владимир Путин не захотел встречаться с директором ЦРУ

Рекордная партия запрещенных наркотических вещества изъята в Новгородской области

В России стартовала кампании по вакцинации от гриппа

Более 2,5 млн избирателей уже подали заявление на участие в ДЭГ