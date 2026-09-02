ВС РФ освободили Святогорск в ДНР и харьковскую Казачью Лопань
2 сентября 202612:28
Юлия Савченко
Армия России взяла под контроль два населенных пункта в зоне специальной военной операции. Об этом заявило Минобороны.
По данным ведомства, силы группировки войск «Север» освободили Казачью Лопань в Харьковской области, пишет RT.
При этом подразделения группировки «Запад» установили контроль над городом Святогорск в Донецкой Народной Республике.
Ранее Вооруженные силы РФ освободили села Червоная Криница и Новопавловка в Запорожской области.
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