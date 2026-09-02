Россия стала лидером в производстве свинины, хотя не так давно была полностью зависима от импорта, заявил генеральный директор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев в пресс-центре НСН.

«В 90-е годы производство мяса в России фактически было уничтожено. Начиная с 2003 года, в России вводятся квотные режимы, чтобы прекратить бесконтрольно завозить мясо. С этого началось развитие внутреннего производства. Второй фактор – это предоставление длинных льготных инвестиционных кредитов. Это не те кредиты, которые выдают коммерческие банки, государство помогает через субсидии. И третий фактор – участие частных компаний, которые в большей степени и занимаются развитием рынка. Это привело к тому, что за 20 лет Россия вышла в лидеры по производству мяса, хотя была самой зависимой от импорта. Теперь мы входим в топ-5 мировых производителей свинины», - рассказал он.

Российское свиноводство в 2026 году продолжает наращивать объемы производства, однако перед отраслью возникает новая проблема — предложение растет быстрее спроса. По данным Росстата, в январе–феврале сельскохозяйственные организации произвели 951,9 тыс. тонн свинины в живом весе — на 5,6% больше, чем годом ранее. По итогам января–апреля рост производства составил 4,7%. При этом Национальный союз свиноводов ожидает, что по итогам всего 2026 года прирост будет более умеренным — около 1–2%.

