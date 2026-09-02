В России сравнялись цены на свинину и птицу
Юрий Ковалев заявил НСН, что с 2015 года общее потребление мяса выросло на 16%, а потребление свинины – на 34%.
В России сравнялись цены на свинину и птицу, хотя еще несколько лет назад свинина была в разы дороже, заявил генеральный директор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев в пресс-центре НСН.
«Влияет рост внутреннего потребления мяса. На рубеже 2022-2024 года мы вышли на рубеж 83 килограмма на душу населения в год. Если говорим про свинину, мы увеличили потребление в два раза с 2005 года – с 17 до 31 килограмма. С 2015 года общее потребление мяса выросло на 16%, а потребление свинины – на 34%. Это произошло, так как потребительские цены на свинину отставали от уровня инфляции. За десять лет инфляция составила более 90%, цены на говядину и птицу выросли на 60%, на свинину – только на 30%. Так как был большой объем прироста, большая конкуренция. Потребитель получил высококачественную и относительно дешевую свинину. Ранее цены на свинину были в разы выше, чем на птицу, сейчас они фактически сравнялись», - отметил он.
Еще один важный тренд — стремительный рост экспорта. По оценке Национального союза свиноводов, в 2026 году Россия может экспортировать до 440 тыс. тонн свинины. Отрасль рассчитывает прежде всего на расширение поставок на зарубежные рынки, а дальнейшее увеличение экспорта становится одним из ключевых способов балансировки внутреннего рынка.
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