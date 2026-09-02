Глава Минтранса: Дефицита авиатоплива в России нет

Глава Минтранса поблагодарил коллег из Минэнерго, по его словам ведомства не допустили дефицита авиакеросина благодаря совместной работе и четкой координации.

«Вы знаете, что у нас все самолеты летали и летают по расписанию», — указал министр.

Вместе с тем Никитин признал, что определенные сложности существуют и могут возникать, но благодаря слаженной работе министерств такие вопросы решаются оперативно.

Ранее Минэнерго России сообщило о достаточном запасе авиакеросина в стране, ожидалось, что в августе производство топлива будет соответствовать аналогичному периоду 2025 года.

