Глава Минтранса: Дефицита авиатоплива в России нет
Дефицита авиационного топлива в России нет. Об этом заявил министр транспорта Андрей Никитин, передает РИА Новости.
Глава Минтранса поблагодарил коллег из Минэнерго, по его словам ведомства не допустили дефицита авиакеросина благодаря совместной работе и четкой координации.
«Вы знаете, что у нас все самолеты летали и летают по расписанию», — указал министр.
Вместе с тем Никитин признал, что определенные сложности существуют и могут возникать, но благодаря слаженной работе министерств такие вопросы решаются оперативно.
Ранее Минэнерго России сообщило о достаточном запасе авиакеросина в стране, ожидалось, что в августе производство топлива будет соответствовать аналогичному периоду 2025 года.
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