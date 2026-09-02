Международная федерация конного спорта снимет ограничения с российских спортсменов
Совет Международной федерации конного спорта (FEI) утвердил отмену ограничений против российских спортсменов, лошадей и их владельцев, обслуживающего персонала, официальных лиц. Об этом сообщила Федерация конного спорта РФ.
Отмечается, что с 5 октября россияне смогут участвовать в соревнованиях FEI под спортивной национальностью РФ и в соответствии с общими правилами и регламентами объединения. С этой даты также будет отменен запрет на проведение международных турниров FEI на территории России.
«При этом для участия в международных стартах спортсменам необходимо в полном объеме выполнять действующие минимальные квалификационные требования FEI... Исключений или освобождений от их выполнения не предусмотрено», - указали в федерации.
Кроме того, FEI поручила совместно с Международным агентством по тестированию разработать план антидопингового тестирования россиян.
Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) разрешила российским лыжникам участвовать в турнирах в нейтральном статусе.
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