Не только в Китай: Сколько Россия зарабатывает на экспорте свинины
Юрий Ковалев заявил НСН, что свинину в России активно закупает Китай, Вьетнам, а также Филиппины
В прошлом году Россия экспортировала уже почти 400 тысяч тонн свинины более чем на миллиард долларов, заявил генеральный директор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев в пресс-центре НСН.
«В прошлом году Россия экспортировала уже почти 400 тысяч тонн свинины, более чем на миллиард долларов. Экспорт – это не продажа излишков, от этого зависит благополучие стран. Теперь и мы можем увеличивать наше экономическое благополучие за счет экспорта. Примерно 50% экспорта приходятся на страны бывшего Советского Союза, остальные 50% - это Вьетнам, Китай, Гонконг, а также новый рынок Филиппин. Это уже очень серьезный вклад в экономику», - рассказал он.
Российское свиноводство в 2026 году продолжает наращивать объемы производства, однако перед отраслью возникает новая проблема — предложение растет быстрее спроса. По данным Росстата, в январе–феврале сельскохозяйственные организации произвели 951,9 тыс. тонн свинины в живом весе — на 5,6% больше, чем годом ранее. По итогам января–апреля рост производства составил 4,7%. При этом Национальный союз свиноводов ожидает, что по итогам всего 2026 года прирост будет более умеренным — около 1–2%.
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