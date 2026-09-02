На Сахалине вертолет совершил жесткую посадку на трассе и опрокинулся в кювет

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в районе поселка Сокол на Сахалине. Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказал агентству один из участников инцидента, за километр до аэродрома воздушное судно резко стало снижаться и село прямо на федеральную трассу. Затем вертолет опрокинулся в кювет.

По данным пресс-службы избиркома Сахалинской области, Ми-8 совершал полет на мыс Терпения для обеспечения голосования населения в труднодоступных районах. Инцидент произошел на обратном пути. На борту находились восемь человек - три члена экипажа и сотрудник избиркома, а также журналисты.

«Пассажиры и члены экипажа отделались ушибами и царапинами, на проезжей части также нет жертв и разрушений», - отмечается в сообщении.

Ранее в Краснодарском крае потерпел крушение вертолет Ми-2, погиб пилот, напоминает Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости/Варвара Гертье
ТЕГИ:ВертолётСахалин

Горячие новости

Все новости

партнеры