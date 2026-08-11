«Защититься не получится»: Как умные дома шпионят за владельцами

Сегодня обычные пользователи не могут приобрести гарантированно безопасные датчики и камеры видеонаблюдения, которые точно не передают информацию спецслужбам, сказал НСН Алексей Раевский.

Камеры видеонаблюдения и датчики умных домов могут передавать информацию заинтересованным спецслужбам, в том числе на Украину, приобрести гарантированно безопасное устройство не получится. Об этом НСН заявил гендиректор компании «Zecurion», эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский.

Одни из самых популярных камер и датчиков умного дома в России принадлежат одному из главных спонсоров ВСУ, владельцу компании Ajax System Александру Конотопскому. Об этом сообщил Mash в своем канале в мессенджере Max. Несмотря на заявления об уходе с отечественного рынка после начала СВО, его фирма продолжила торговать техникой. Отмечается, что информация и записи могут передаваться на Украину, а камеры этого производителя установлены в том числе на госпредприятиях в России. Раевский назвал подобные опасения обоснованными.

«Безусловно, это может быть правдой. Следует исходить из того, что любая камера, находящаяся в продаже, передает картинку заинтересованным органам, в том числе находящимся за пределами России. Обычно происходит не просто взлом, а атака на цепочку поставок, когда еще на этапе изготовления устройства в его прошивку вносятся соответствующие изменения. Если это российская прошивка и российский производитель, вполне возможно, что к этой видеокамере имеют доступ и российские спецслужбы», — сказал Раевский.

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Собеседник НСН отметил, что пользователи не смогут приобрести гарантированно безопасные датчики и камеры видеонаблюдения.

«Таких камер нет. В камере, помимо глазка с объективом, находится микроконтроллер или микропроцессор с операционной системой. Доказывание того, что она безопасна, что внутри нет никаких закладок, — это отдельный, достаточно сложный и дорогостоящий процесс. Он может занимать до полугода и стоить около десяти миллионов рублей. Понятно, что такие устройства будут стоить совершенно других денег, купить их гораздо сложнее — надо искать производителей, которые продают сертифицированные устройства. Обычный пользователь не может убедиться, что камера никому ничего не передает», — уточнил он.

В заключение Раевский усомнился, что государство сможет пресечь продажу таких устройств.

«Нет прямых доказательств, что производитель сознательно встроил в свои видеокамеры такую недокументированную возможность, мог быть и взлом камеры. Но вообще контроль цепочек поставок — очень важная история. Что касается закладок и каких-то уязвимостей, никогда нельзя с уверенностью говорить, что производитель сделал это специально. Программное обеспечение может содержать ошибки, уязвимости, это совершенно нормальная история, просто их надо быстро находить и обновлять. Может, и не имеет смысла пресекать поставки оборудования. Кроме того, публикации персональных данных уголовно преследуются, однако, согласно законодательству, каждый за своей информацией следит сам и самостоятельно обеспечивает ее защиту», — добавил он.

Ранее заведующая кафедрой КБ-4 «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Елена Максимова заявила, что устройства видеонаблюдения за детьми, такие как радионяня или видеокамеры, могут быть перехвачены преступниками.

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ФОТО: РИА Новости
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