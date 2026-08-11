Камеры видеонаблюдения и датчики умных домов могут передавать информацию заинтересованным спецслужбам, в том числе на Украину, приобрести гарантированно безопасное устройство не получится. Об этом НСН заявил гендиректор компании «Zecurion», эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский.

Одни из самых популярных камер и датчиков умного дома в России принадлежат одному из главных спонсоров ВСУ, владельцу компании Ajax System Александру Конотопскому. Об этом сообщил Mash в своем канале в мессенджере Max. Несмотря на заявления об уходе с отечественного рынка после начала СВО, его фирма продолжила торговать техникой. Отмечается, что информация и записи могут передаваться на Украину, а камеры этого производителя установлены в том числе на госпредприятиях в России. Раевский назвал подобные опасения обоснованными.

«Безусловно, это может быть правдой. Следует исходить из того, что любая камера, находящаяся в продаже, передает картинку заинтересованным органам, в том числе находящимся за пределами России. Обычно происходит не просто взлом, а атака на цепочку поставок, когда еще на этапе изготовления устройства в его прошивку вносятся соответствующие изменения. Если это российская прошивка и российский производитель, вполне возможно, что к этой видеокамере имеют доступ и российские спецслужбы», — сказал Раевский.