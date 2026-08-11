«Защититься не получится»: Как умные дома шпионят за владельцами
Сегодня обычные пользователи не могут приобрести гарантированно безопасные датчики и камеры видеонаблюдения, которые точно не передают информацию спецслужбам, сказал НСН Алексей Раевский.
Камеры видеонаблюдения и датчики умных домов могут передавать информацию заинтересованным спецслужбам, в том числе на Украину, приобрести гарантированно безопасное устройство не получится. Об этом НСН заявил гендиректор компании «Zecurion», эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский.
Одни из самых популярных камер и датчиков умного дома в России принадлежат одному из главных спонсоров ВСУ, владельцу компании Ajax System Александру Конотопскому. Об этом сообщил Mash в своем канале в мессенджере Max. Несмотря на заявления об уходе с отечественного рынка после начала СВО, его фирма продолжила торговать техникой. Отмечается, что информация и записи могут передаваться на Украину, а камеры этого производителя установлены в том числе на госпредприятиях в России. Раевский назвал подобные опасения обоснованными.
«Безусловно, это может быть правдой. Следует исходить из того, что любая камера, находящаяся в продаже, передает картинку заинтересованным органам, в том числе находящимся за пределами России. Обычно происходит не просто взлом, а атака на цепочку поставок, когда еще на этапе изготовления устройства в его прошивку вносятся соответствующие изменения. Если это российская прошивка и российский производитель, вполне возможно, что к этой видеокамере имеют доступ и российские спецслужбы», — сказал Раевский.
Собеседник НСН отметил, что пользователи не смогут приобрести гарантированно безопасные датчики и камеры видеонаблюдения.
«Таких камер нет. В камере, помимо глазка с объективом, находится микроконтроллер или микропроцессор с операционной системой. Доказывание того, что она безопасна, что внутри нет никаких закладок, — это отдельный, достаточно сложный и дорогостоящий процесс. Он может занимать до полугода и стоить около десяти миллионов рублей. Понятно, что такие устройства будут стоить совершенно других денег, купить их гораздо сложнее — надо искать производителей, которые продают сертифицированные устройства. Обычный пользователь не может убедиться, что камера никому ничего не передает», — уточнил он.
В заключение Раевский усомнился, что государство сможет пресечь продажу таких устройств.
«Нет прямых доказательств, что производитель сознательно встроил в свои видеокамеры такую недокументированную возможность, мог быть и взлом камеры. Но вообще контроль цепочек поставок — очень важная история. Что касается закладок и каких-то уязвимостей, никогда нельзя с уверенностью говорить, что производитель сделал это специально. Программное обеспечение может содержать ошибки, уязвимости, это совершенно нормальная история, просто их надо быстро находить и обновлять. Может, и не имеет смысла пресекать поставки оборудования. Кроме того, публикации персональных данных уголовно преследуются, однако, согласно законодательству, каждый за своей информацией следит сам и самостоятельно обеспечивает ее защиту», — добавил он.
Ранее заведующая кафедрой КБ-4 «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Елена Максимова заявила, что устройства видеонаблюдения за детьми, такие как радионяня или видеокамеры, могут быть перехвачены преступниками.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Кондитер оценил объем поставки какао-бобов из Бразилии
- ФАС возбудила дела против операторов АЗС на Кубани и Запорожье
- Инстасамке предрекли провал за границей после ухода из шоу-бизнеса РФ
- «Пропагандируем дебилов!»: Герман-младший назвал виновных в российских кинопровалах
- Правительство РФ утвердило список особо значимых IT-проектов
- Волочкова не стала отменять отпуск после скандала в аэропорту
- МИД РФ: ЕАЭС ожидает от Армении объявления о референдуме до декабря
- Россиян предупредили о мошеннической схеме с долгами близких
- В ДНР сбили экспериментальный беспилотник ВСУ
- Найдут причину не взять: Как не получить отказ на собеседовании после декрета