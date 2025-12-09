ВС РФ освободили Остаповское в Днепропетровской области

Армия России освободила село Остаповское в Днепропетровской области. Об этом рассказали в Минобороны.

Герасимов проверил работу группировки «Центр»

Территорию взяла под контроль группировка войск «Восток».

«Подразделения группировки... освободили населенный пункт Остаповское», - указали в оборонном ведомстве.

Ранее Вооруженные силы РФ установили контроль над Новоданиловкой в Запорожской области.

ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
