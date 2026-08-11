В ДНР сбили экспериментальный беспилотник ВСУ

Путин указал на рост компетенций РФ после отказа Запада от поставок для СКИФа Кабмин утвердил перечень из 24 особо значимых ИТ-проектов на 14,4 млрд рублей Рабочие места для молодых специалистов призвали создавать по всей РФ Туроператоры не получали данные о планах введения виз в Сербию Прижизненное издание «Вечеров на хуторе близ Диканьки» Гоголя выставят на торги