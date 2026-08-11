В ДНР сбили экспериментальный беспилотник ВСУ

Мобильные огневые группы сбили в Донецкой народной республике (ДНР) экспериментальный украинский беспилотник. Об этом сообщает RT.

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В штабе обороны республики рассказали, что данный дрон, оснащённый осколочно-фугасной боевой частью, по характеристикам является уменьшенной версией ударного БПЛА FP-2.

«Взрывотехники УФСБ обезвредили боеголовку и изъяли дрон для исследования», - говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что в период с 20:00 мск 10 августа до 8:00 мск 11 августа дежурные средства ПВО нейтрализовали над территорией России почти 400 беспилотников ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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