Россия нарастила экспорт продовольствия в Китай на 44%
Россия в первой половине текущего года нарастила экспорт продовольствия в Китай на 44%, заявил руководитель Федерального центра «Агроэкспорт» Илья Ильюшин. Об этом пишет РИА Новости.
«За первое полугодие 2026 года российский экспорт продовольствия в Китай демонстрирует ускоренную динамику, увеличившись на 44% - до 4,9 миллиарда долларов», - указал глава центра.
По словам Ильюшина, это подтверждает высокий спрос на сельхозпродукцию из России на рынке КНР. Он уточнил, что поставки мороженой рыбы увеличились на 87%, рапсового масла - на 19%, ракообразных - на 20%, свинины и субпродуктов - на 36%. Кроме того, экспорт гороха вырос на 48%, подсолнечного масла - на 60%, соевых бобов - в 3,1 раза.
Между тем стало известно, что в июне поставки российской рыбы в Евросоюз выросли в 1,7 раза. Их объем достиг максимальных с ноября 2024 года 74,9 млн евро. Прирост в годовом выражении составил 22%.
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