Россия нарастила экспорт продовольствия в Китай на 44%

«За первое полугодие 2026 года российский экспорт продовольствия в Китай демонстрирует ускоренную динамику, увеличившись на 44% - до 4,9 миллиарда долларов», - указал глава центра.

По словам Ильюшина, это подтверждает высокий спрос на сельхозпродукцию из России на рынке КНР. Он уточнил, что поставки мороженой рыбы увеличились на 87%, рапсового масла - на 19%, ракообразных - на 20%, свинины и субпродуктов - на 36%. Кроме того, экспорт гороха вырос на 48%, подсолнечного масла - на 60%, соевых бобов - в 3,1 раза.

Между тем стало известно, что в июне поставки российской рыбы в Евросоюз выросли в 1,7 раза. Их объем достиг максимальных с ноября 2024 года 74,9 млн евро. Прирост в годовом выражении составил 22%.

