ВС РФ освободили населенный пункт Петровское на авдеевском направлении
Российские военные освободили населенный пункт Петровское на авдеевском направлении, сообщили в Минобороны РФ.
В оборонном ведомстве также отчитались об уничтожении почти 100 украинских беспилотников и трех снарядов HIMARS за сутки. На авдеевском направлении российские военные уничтожили порядка 165 бойцов ВСУ, три орудия Д-30 и установку «Гвоздика».
Кроме того, российские военные заняли более выгодные рубежи и позиции на авдеевском направлении. ВС РФ отразили 11 контратак ВСУ, потери украинской стороны составили около 165 военных.
Ранее российские войска взяли под контроль поселок Ласточкино под Авдеевкой, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru