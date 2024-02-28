ВС РФ освободили населенный пункт Петровское на авдеевском направлении

В оборонном ведомстве также отчитались об уничтожении почти 100 украинских беспилотников и трех снарядов HIMARS за сутки. На авдеевском направлении российские военные уничтожили порядка 165 бойцов ВСУ, три орудия Д-30 и установку «Гвоздика».

Кроме того, российские военные заняли более выгодные рубежи и позиции на авдеевском направлении. ВС РФ отразили 11 контратак ВСУ, потери украинской стороны составили около 165 военных.

Ранее российские войска взяли под контроль поселок Ласточкино под Авдеевкой, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

