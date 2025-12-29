ВС РФ освободили более 940 кв. км в Сумской и Харьковской областях
Более 940 квадратных км в Сумской и Харьковской областях находятся под контролем российских войск. Об этом заявил командующий группировкой войск «Север» Евгений Никифоров.
На совещании по теме специальной военной операции он доложил главе государства Владимиру Путину, что российские военнослужащие освободили 32 населенных пункта.
Как пишет RT, Никифоров также отметил, что до города Сумы передовым подразделениям осталось менее 20 км.
Ранее командующий группировки «Запад» Сергей Кузовлев заявил, что российские войска вошли в Красный Лиман с нескольких направлений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
