Диетолог назвала неочевидный продукт, вызывающий диабет
Даже продукты, которые родители считают безобидными и даже полезными, могут нести угрозу здоровью ребёнка, сказала НСН Марият Мухина.
Диетолог Марият Мухина заявила НСН, что даже детское фруктовое пюре «без сахара» способно навредить ребёнку и стать фактором развития диабета.
Заболеваемость диабетом среди молодых россиян за последние 10 лет выросла вдвое, сообщили «Известиям» в Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Н.И. Пирогова. Основной прирост приходится на диабет второго типа, который еще недавно считался болезнью пожилых, а сегодня нередко выявляется даже у детей. Мухина отметила, что детские фруктовые пюре могут опасны из‑за высокого гликемического индекса и особенностей обработки.
«Диабет у совсем маленьких детей связан с употреблением фруктовых пюре: они очень сладкие и имеют высокий гликемический индекс. Недавно стало известно, что сын известной блогерши заболел диабетом — она каждый раз давала ему на ночь сладкие пюре. Такое пюре рафинированное: оно максимально быстро повышает концентрацию глюкозы в крови. Многие думают, что, если на упаковке написано "без сахара", продукт полезен, но это не так. Такие пюре содержат натуральные сахара фруктов, а из‑за термической обработки в них остаются практически чистые углеводы», — сказала собеседница НСН.
Ранее врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус заявил в пресс-центре НСН, что люди, страдающие от болезней, вызванных неверным питанием, нередко становятся инвалидами.
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