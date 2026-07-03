Заболеваемость диабетом среди молодых россиян за последние 10 лет выросла вдвое, сообщили «Известиям» в Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Н.И. Пирогова. Основной прирост приходится на диабет второго типа, который еще недавно считался болезнью пожилых, а сегодня нередко выявляется даже у детей. Мухина отметила, что детские фруктовые пюре могут опасны из‑за высокого гликемического индекса и особенностей обработки.

«Диабет у совсем маленьких детей связан с употреблением фруктовых пюре: они очень сладкие и имеют высокий гликемический индекс. Недавно стало известно, что сын известной блогерши заболел диабетом — она каждый раз давала ему на ночь сладкие пюре. Такое пюре рафинированное: оно максимально быстро повышает концентрацию глюкозы в крови. Многие думают, что, если на упаковке написано "без сахара", продукт полезен, но это не так. Такие пюре содержат натуральные сахара фруктов, а из‑за термической обработки в них остаются практически чистые углеводы», — сказала собеседница НСН.

Ранее врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус заявил в пресс-центре НСН, что люди, страдающие от болезней, вызванных неверным питанием, нередко становятся инвалидами.

