В МИД РФ заявили об отправке гуманитарного груза в Венесуэлу после землетрясения

«Мы направляем в Каракас гуманитарный груз: палатки для временного размещения людей, продовольствие», — приводит слова дипломата ТАСС.

Кроме того, Щетинин сообщил, что российская сторона отправит в республику медикаменты и предметы первой необходимости.

Ранее в Венесуэле произошли подземные толчки магнитудой 7,2 и 7,5. В результате землетрясения погибли более 2,5 тысячи человек и пострадали свыше 12,4 тысячи. Президент России Владимир Путин направил телеграмму уполномоченному президенту Венесуэлы Делси Родригес с соболезнованиями в связи со стихийным бедствием.

