В МИД РФ заявили об отправке гуманитарного груза в Венесуэлу после землетрясения
Россия отправляет гуманитарный груз в Венесуэлу в связи с землетрясением. Об этом сообщил глава латиноамериканского департамента российского МИД Александр Щетинин.
«Мы направляем в Каракас гуманитарный груз: палатки для временного размещения людей, продовольствие», — приводит слова дипломата ТАСС.
Кроме того, Щетинин сообщил, что российская сторона отправит в республику медикаменты и предметы первой необходимости.
Ранее в Венесуэле произошли подземные толчки магнитудой 7,2 и 7,5. В результате землетрясения погибли более 2,5 тысячи человек и пострадали свыше 12,4 тысячи. Президент России Владимир Путин направил телеграмму уполномоченному президенту Венесуэлы Делси Родригес с соболезнованиями в связи со стихийным бедствием.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В МИД РФ заявили об отправке гуманитарного груза в Венесуэлу после землетрясения
- Роскомнадзор заявил, что не ограничивает доступ к играм EA
- ВС РФ освободили Александровку в Днепропетровской области
- В Британии потребовали запретить показ мультсериала «Маша и Медведь»
- Генерал Бижев: Финляндия стала мишенью для удара России
- ВСУ ударили по рынку в Токмаке, есть погибшие
- Жара на паузе: Москвичам пообещали теплый, но дождливый июль
- Экс-главу Росавиации задержали по делу о мошенничестве
- Винил под угрозой: Как хранить пластинки в жаркую погоду
- Мирошник: Россия за год вернула Киеву тела 20 354 солдат