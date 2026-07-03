Песков: Евросоюз трансформируется в военно-политико-экономический блок

По его словам, сам Евросоюз «трансформируется в военно-политико-экономический блок», тратятся огромные деньги на милитаризацию экономик входящих в объединение стран.

«Это та реальность, которая сейчас существует в Европе. Конечно же, мы её учитываем», — цитирует представителя Кремля RT.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что европейская элита решила сделать ставку на неприкрытую вооруженную силу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

