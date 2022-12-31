ВС РФ нанесли удар по военной базе в Черниговской области Украины
Вооруженные силы России нанесли ракетный удар по военной базе Украины в Черниговской области.
Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны» со ссылкой на главу Черниговской областной администрации Вячеслава Чауса.
Стало известно, что удар был нанесен в ночь на 31 декабря. По предварительным данным, для была использована баллистическая ракета «Искандер».
По словам Вячеслава Чауса, интенсивность обстрелов по объектам в Черниговской области в последние дни выросла.
Ранее военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что ВС РФ используют новую тактику на Украине, осуществляя постоянное давление на противника при помощи высокоточных ударов по энергосистеме и военным объектам Украины, чтобы не позволить противнику восстановить энергетический потенциал предприятий по производству оружия и ремонту боевой техники.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+5 527 / сут.
Умерли
394 тыс.+58 / сут.
Выздоровели
21,2 млн+7 515 / сут.
- ВС РФ взяли под контроль Дорожнянку в Запорожской области
- Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины
- СМИ: В ЛНР ликвидировали агента СБУ
- ВС РФ нанесли удар по военной базе в Черниговской области Украины
- Военный эксперт рассказал о новой тактике ВС РФ на Украине
- Шойгу в новогоднем поздравлении рассказал о выпавших России тяжелых испытаниях
- Умер Папа Римский на покое Бенедикт XVI
- Рогозин прокомментировал высказывание главы МО Украины к россиянам обещанием «брать Киев»
- Немцы возмутились после новогоднего обращения Шольца
- СМИ: Турция после переговоров в РФ согласилась вывести свои силы с севера Сирии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru