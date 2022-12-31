ВС РФ нанесли удар по военной базе в Черниговской области Украины

Вооруженные силы России нанесли ракетный удар по военной базе Украины в Черниговской области.

Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны» со ссылкой на главу Черниговской областной администрации Вячеслава Чауса.

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Стало известно, что удар был нанесен в ночь на 31 декабря. По предварительным данным, для была использована баллистическая ракета «Искандер».

По словам Вячеслава Чауса, интенсивность обстрелов по объектам в Черниговской области в последние дни выросла.

Ранее военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что ВС РФ используют новую тактику на Украине, осуществляя постоянное давление на противника при помощи высокоточных ударов по энергосистеме и военным объектам Украины, чтобы не позволить противнику восстановить энергетический потенциал предприятий по производству оружия и ремонту боевой техники.

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ФОТО: Пресс-служба Минобороны РФ
ТЕГИ:Ракетный УдарВооруженные Силы РФИскандер
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