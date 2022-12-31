ВС РФ нанесли удар по военной базе в Черниговской области Украины

Стало известно, что удар был нанесен в ночь на 31 декабря. По предварительным данным, для была использована баллистическая ракета «Искандер».

По словам Вячеслава Чауса, интенсивность обстрелов по объектам в Черниговской области в последние дни выросла.

Ранее военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что ВС РФ используют новую тактику на Украине, осуществляя постоянное давление на противника при помощи высокоточных ударов по энергосистеме и военным объектам Украины, чтобы не позволить противнику восстановить энергетический потенциал предприятий по производству оружия и ремонту боевой техники.

