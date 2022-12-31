Шойгу в новогоднем поздравлении рассказал о выпавших России тяжелых испытаниях

Министр обороны Сергей Шойгу в новогоднем поздравлении военнослужащих отметил тяжелые испытания, которые выпали в уходящем году на долю России и изменили привычный ход времени. Слова главы военного ведомства России приводятся в Telegram-канале Минобороны.

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«В уходящем году всем нам выпали серьезные испытания, изменившие привычный ход времени. Мы встречаем его в сложной военно-политической обстановке, когда пытаются перечеркнуть нашу славную историю и великие достижения», — подчеркнул министр.

Поздравляя военнослужащих с наступающим Новым годом, Шойгу поблагодарил их за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга. Он также выразил уверенность в неотвратимости победы России.

«В наступающем году хочу всем пожелать богатырского здоровья, твердости духа, надежных и преданных товарищей и, конечно, чистого неба! Наша Победа, как и Новый год, неотвратима!» — сказал он.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:Новый ГодПоздравлениеВоеннослужащиеСергей Шойгу
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