Шойгу в новогоднем поздравлении рассказал о выпавших России тяжелых испытаниях

«В уходящем году всем нам выпали серьезные испытания, изменившие привычный ход времени. Мы встречаем его в сложной военно-политической обстановке, когда пытаются перечеркнуть нашу славную историю и великие достижения», — подчеркнул министр.

Поздравляя военнослужащих с наступающим Новым годом, Шойгу поблагодарил их за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга. Он также выразил уверенность в неотвратимости победы России.

«В наступающем году хочу всем пожелать богатырского здоровья, твердости духа, надежных и преданных товарищей и, конечно, чистого неба! Наша Победа, как и Новый год, неотвратима!» — сказал он.

