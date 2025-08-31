С 1 сентября россияне смогут отписаться от спам-звонков в приложениях операторов

С 1 сентября 2025 года в России клиенты сотовых операторов смогут отказаться от спам-звонков в личном кабинете на сайтах или в приложениях операторов связи. Подтверждающий это документ опубликован на портале официального размещения правовых актов.

Согласно нововведению, теперь все звонки от бизнес-организаций и индивидуальных предпринимателей необходимо будет маркировать.

Так, операторов обязуют предоставлять пользователям информацию о том, от кого поступает входящий звонок. Поэтому с осени наименования организаций будут прописываться на экранах мобильных телефонов, как, например, «Банк» или «Реклама».

